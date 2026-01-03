MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Petrikirche Freiberg: Die Wärmepumpe soll die Kirche auf 16 Grad erwärmen.
Petrikirche Freiberg: Die Wärmepumpe soll die Kirche auf 16 Grad erwärmen. Bild: Mathias Herrmann
Pfarrer Michael Stahl kann nicht genau sagen, wann die alte Heizung eingebaut wurde.
Pfarrer Michael Stahl kann nicht genau sagen, wann die alte Heizung eingebaut wurde. Bild: Mathias Herrmann
In diesem Bereich der Kirche soll die Wärmepumpe installiert werden.
In diesem Bereich der Kirche soll die Wärmepumpe installiert werden. Bild: Mathias Herrmann
Petrikirche Freiberg: Die Wärmepumpe soll die Kirche auf 16 Grad erwärmen.
Petrikirche Freiberg: Die Wärmepumpe soll die Kirche auf 16 Grad erwärmen. Bild: Mathias Herrmann
Pfarrer Michael Stahl kann nicht genau sagen, wann die alte Heizung eingebaut wurde.
Pfarrer Michael Stahl kann nicht genau sagen, wann die alte Heizung eingebaut wurde. Bild: Mathias Herrmann
In diesem Bereich der Kirche soll die Wärmepumpe installiert werden.
In diesem Bereich der Kirche soll die Wärmepumpe installiert werden. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Heizkessel aus den 90ern: Petrikirche Freiberg steht vor großer Erneuerung
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die evangelische Landeskirche Sachsen investiert in den Klimaschutz: 2026 beginnt der Umbau der Petrikirche. Woher kommt das Geld für das 350.000 Euro teure Projekt?

Vom Petriturm in der Altstadt bietet sich der beste Blick über Freiberg. Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die schmale Metallwendeltreppe in den Keller hinabsteigt. Im Heizungs- und Ofenkeller steht ein kleiner blauer Heizkessel. Kleiner als in vielen Wohnhäusern, beheizt er die Kirche.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
15.12.2025
3 min.
Gedenktafel für Carlowitz in Freiberg: Wie ein Mann die Welt nachhaltig veränderte
Jens Grigoleit (l.) und Pfarrer Michael Stahl enthüllten die Gedenktafel von Carlowitz
Eine Gedenktafel an der Freiberger Petrikirche erinnert an den Naturwissenschaftler Hannß Carl von Carlowitz. Dass sich die Tafel an der Kirche befindet, hat einen Grund.
Mathias Herrmann
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
23.12.2025
3 min.
Weihnachtsruhe in Freiberg: Bergleute und Chöre läuten das Fest ein
Mit einer kleinen Bergparade begann die Aufwartung zur Weihnachtsruhe.
Mit einem Aufmarsch und dem Glockenschlag an der Bergmannsbaude begann die Weihnachtsruhe in Freiberg. Im Fackelschein kamen hunderte Menschen zusammen, um sich auf die besinnlichen Tage einzustimmen.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel