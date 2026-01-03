Heizkessel aus den 90ern: Petrikirche Freiberg steht vor großer Erneuerung

Die evangelische Landeskirche Sachsen investiert in den Klimaschutz: 2026 beginnt der Umbau der Petrikirche. Woher kommt das Geld für das 350.000 Euro teure Projekt?

Vom Petriturm in der Altstadt bietet sich der beste Blick über Freiberg. Ein anderes Bild zeigt sich, wenn man die schmale Metallwendeltreppe in den Keller hinabsteigt. Im Heizungs- und Ofenkeller steht ein kleiner blauer Heizkessel. Kleiner als in vielen Wohnhäusern, beheizt er die Kirche.