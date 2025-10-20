Helbigsdorf weiht neuen Spielplatz ein – Muldas Bürgermeister: „Ein wunderschönes Kleinod“

Freiberg
So geht Dorfgemeinschaft: In Helbigsdorf ziehen der Ortsverein, die Kirche und die Gemeinde Mulda an einem Strang. Nahe Kirche, Gasthof und Jugendclub wurde jetzt ein neuer Spielplatz eröffnet.
Gar nicht so einfach: Tom (9) balanciert vorsichtig auf einer reichlich kniehohen Holz-Strickleiter und hangelt sich dabei am Seil darüber entlang. Geschafft. Dann schmunzelt Tom und sagt: „Der Spielplatz ist toll. Der andere Spielplatz am Sportplatz ist weiter weg und nicht so schön wie hier. Und im Gasthof sind viele Veranstaltungen. Da...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.