Henry: Vom Kettenhund zum Herzensbrecher im Tierheim Freiberg

Das Schicksal von Henry, Benni, Edgar und Co. berührt viele Tierfreunde: Das Streunersteinfest im Tierheim Freiberg rückt besondere Schützlinge ins Licht. Alle Tiere sollen ein würdiges Zuhause haben.

Wer Henry sieht, schließt den agilen und freundlichen Hund sofort ins Herz. Niemand ahnt beim Streunersteinfest im Tierheim Freiberg, was für ein Schicksal der 17 Jahre alte Rüde hinter sich hat. Henry lebte an eine Kette gebunden in einem heruntergekommenen Verschlag ohne Wasser. Ringsum leere Futterdosen und Dreck. Wegen dieses Lebens entzog...