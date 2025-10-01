Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach seinem Umzug ins Tierheim Freiberg hat Henry nun eine glückliche Zukunft vor sich.
Nach seinem Umzug ins Tierheim Freiberg hat Henry nun eine glückliche Zukunft vor sich. Bild: Mathias Herrmann
Nach seinem Umzug ins Tierheim Freiberg hat Henry nun eine glückliche Zukunft vor sich.
Nach seinem Umzug ins Tierheim Freiberg hat Henry nun eine glückliche Zukunft vor sich. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Henry: Vom Kettenhund zum Herzensbrecher im Tierheim Freiberg
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Schicksal von Henry, Benni, Edgar und Co. berührt viele Tierfreunde: Das Streunersteinfest im Tierheim Freiberg rückt besondere Schützlinge ins Licht. Alle Tiere sollen ein würdiges Zuhause haben.

Wer Henry sieht, schließt den agilen und freundlichen Hund sofort ins Herz. Niemand ahnt beim Streunersteinfest im Tierheim Freiberg, was für ein Schicksal der 17 Jahre alte Rüde hinter sich hat. Henry lebte an eine Kette gebunden in einem heruntergekommenen Verschlag ohne Wasser. Ringsum leere Futterdosen und Dreck. Wegen dieses Lebens entzog...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
21.09.2025
1 min.
Streunersteinfest 2025 im Tierheim Freiberg: Handicap-Tiere suchen ein Zuhause
Hund Aras im Freiberger Tierheim „Albert Schweitzer“ sucht ein neues Herrchen oder Frauchen.
Im Freiberger Tierheim findet am Samstag ein Streunersteinfest statt. Besucher erhalten Einblicke hinter die Kulissen und erleben auch eine Tiershow.
Heike Hubricht
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
26.09.2025
3 min.
Erlebnisreiche Genussziele am Samstag zwischen Mittweida und Oederan: Drei Tipps
Einen Imbiss gibt es bei Veranstaltungen in Mittelsachsen, hier ein Beispielfoto.
In Mittelsachsen gibt es am Wochenende Genuss mit Erlebnis: Fischerfeste in Ringethal und Oederan sowie das Streunersteinfest in Freiberg laden ein.
Heike Hubricht
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel