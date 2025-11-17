Herbstball in Siebenlehn: Jung und Alt wirbeln übers Parkett des Schwarzen Rosses

In Siebenlehn ist nach Jahren der Pause wieder ein stimmungsvoller Herbstball organisiert worden. Die Fete ist ein Gemeinschaftswerk der Vereine.

Premiere gelungen - so fällt das Fazit zum Herbstball in Siebenlehn aus. In gemeinsamer Aktion von 14 Interessensgruppen und initiiert vom Vereinsstammtisch wurde nach Jahren der Pause wieder ein Tanzabend organisiert. Rund 150 Gäste folgten dem Treff der Generationen zwischen 20 und 80 Jahren. Bei Livemusik der hiesigen Band Club S tanzten die...