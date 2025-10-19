Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Tim Fischer
Freiberg
Herbstfest in Freiberg: Das sind die schönsten Bilder
Von Steffen Jankowski
In der Silberstadt findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Geöffnet haben auch Läden, die schon eine Weile nicht mehr genutzt wurden.

In der Innenstadt von Freiberg haben am Sonntag, dem 19. Oktober, von 12 bis 18 Uhr zahlreiche Geschäfte zum Herbstfest geöffnet. Darunter auch Läden, die schon eine Weile nicht mehr genutzt wurden - sie dienen als Pop-up-Galerien. So auch die ehemalige Backfactory an der Ecke Obermarkt/Erbische Straße. Hier stellen drei Künstler aus der...
13:00 Uhr
3 min.
Fünf Tipps für das Freiberger Herbstfest am Sonntag
Der Kinder-Koffer-Flohmarkt war bereits 2024 ein Magnet des Herbstfestes.
Im Zentrum der Silberstadt gibt es zum verkaufsoffenen Sonntag wieder zahlreiche Angebote. Was empfiehlt die „Freie Presse“?
Steffen Jankowski
15.10.2025
3 min.
Oktoberfest, Klassik, Kürbis- und Gruselspaß: Fünf Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Herbstferien in Karls Erlebnis-Dorf: Familie Aurnhammer aus Erfurt freut sich auf ihren Besuch.
Regionale Handwerkskunst, Festzelt-Atmosphäre und Feuerkunst: Am Wochenende gibt es in Mittelsachsen spannende Entdeckungen und stimmungsvolle Events – ganz im Zeichen des Herbsts.
Manuel Niemann
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
12:58 Uhr
1 min.
Fußball-Kreispokal: Das sind die Paarungen des Achtelfinals
Das Achtelfinale im Kreispokal wird am 15. und 16. November ausgetragen.
Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals gibt es zwei Duelle zwischen Mittelsachsenligisten. Der Bobritzscher SV muss noch auf seinen Gegner warten.
Robin Seidler
12:55 Uhr
2 min.
Moos-Paradies Sächsische Schweiz im Fokus der Forschung
Die Sächsische Schweiz gilt als Paradies für Moosarten. (Archivbild)
Rund 500 Moosarten auf engstem Raum: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Moose wie in der Sächsischen Schweiz. Doch sie reagieren sensibel auf Veränderungen.
