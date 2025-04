Herzklopfen und feuchte Hände: 705 junge Mittelsachsen erhalten Jugendweihe

Am 29. März findet die erste Jugendweihe-Feierstunde in Mittelsachsen in Oederan statt. Insgesamt sind im Landkreis 20 Veranstaltungen geplant.

Ihre schicken Sachen haben die meisten Jugendlichen bestimmt schon, und sie sind vielleicht auch schon etwas aufgeregt: 705 junge Mittelsachsen erhalten in diesem Jahr ihre Jugendweihe. Das teilt der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe mit.