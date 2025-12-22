MENÜ
Ein Arzt tastet den Rücken eines Patienten ab.
Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/dpa
Ein Arzt tastet den Rücken eines Patienten ab.
Ein Arzt tastet den Rücken eines Patienten ab. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/dpa
Freiberg
Hexenschuss, Grippe, Norovirus zwischen den Jahren: Wohin zum Arzt in Mittelsachsen?
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen den Jahren haben Arztpraxen oft veränderte Öffnungszeiten. „Freie Presse“ erklärt, wann Ruf 116117, Bereitschaftspraxis oder Rettungsdienst gefragt sind - und wie man einen Not-Zahnarzt findet.

Hexenschuss an Weihnachten, Influenza oder Norovirus zwischen den Jahren: Trotz der Feiertage und Betriebsruhe in vielen Unternehmen bleibt die medizinische Versorgung in Mittelsachsen zwischen Weihnachten und Neujahr gewährleistet. Da in dieser Zeit Arztpraxen aber auch urlaubs- oder krankheitsbedingt geschlossen oder veränderte Öffnungszeiten...
Mehr Artikel