Hightech auf Rädern: Warum vor dem Krankenhaus Freiberg ein mobiler OP-Saal steht

Ein Truck verwandelt sich in einen voll ausgestatteten OP-Saal direkt vor dem Kreiskrankenhaus in Freiberg – Gelegenheit für Ärzte und Pflegepersonal, realitätsnah Operationstechniken zu üben.

Einmal seltene Operationstechniken trainieren, neue Hilfsmittel im Operationssaal anwenden oder einfach nur schauen, wo und wie die Medizintechnik angewendet wird, das konnten mit Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses jetzt vor der Krankenhaus-Haustür. Ein mobiler Operationssaal stand Ärzten, Pflege- und OP-Personal und auch nicht medizinischem...