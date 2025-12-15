Hildegard Knefs unvergessliche Lieder erklingen in der Freiberger BiB

Am 16. und 17. Dezember sowie am 4. Januar wird das Leben der bekannten Diva noch einmal auf die Bühne gebracht.
Hildegard Knef zählt zu den wenigen deutschen Schauspielerinnen, die internationalen Erfolg hatten. Gilla Cremers greift in ihrem Schauspiel mit Musik viele der über 400 Lieder auf, die Hildegard Knef in ihrem Leben gesungen hat und die den Schlüssel zum Leben dieser Diva bilden. Die Vorstellungen am 16. und 17. Dezember 2025, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 4. Januar 2026, 17 Uhr, sind nicht nur die letzten Gelegenheiten, Gilla Cremers Schauspiel mit Musik in der BiB (Bühne in der Borngasse) Freiberg zu sehen, sondern sie gehören auch mit zu den letzten Möglichkeiten außer ihren Auftritten als Fräulein Schneider in dem Musical „Cabaret“ Susanne Engelhardt als Ensemblemitglied der Mittelsächsischen Theaters auf der Freiberger Bühne zu erleben, die gemeinsam mit Juschka Spitzer an diesem Abend auf der Bühne steht. Beide verkörpern sie in Stephan Bestiers Inszenierung unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit Hildegard Knefs und zeigen, wie selbst als Privatmensch die Diva immer wieder hinterfragt und mit ihren Entscheidungen rang. (fp)