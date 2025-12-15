MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Detlev Müller
Bild: Detlev Müller
Freiberg
Hildegard Knefs unvergessliche Lieder erklingen in der Freiberger BiB
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 16. und 17. Dezember sowie am 4. Januar wird das Leben der bekannten Diva noch einmal auf die Bühne gebracht.

Freiberg.

Hildegard Knef zählt zu den wenigen deutschen Schauspielerinnen, die internationalen Erfolg hatten. Gilla Cremers greift in ihrem Schauspiel mit Musik viele der über 400 Lieder auf, die Hildegard Knef in ihrem Leben gesungen hat und die den Schlüssel zum Leben dieser Diva bilden. Die Vorstellungen am 16. und 17. Dezember 2025, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am 4. Januar 2026, 17 Uhr, sind nicht nur die letzten Gelegenheiten, Gilla Cremers Schauspiel mit Musik in der BiB (Bühne in der Borngasse) Freiberg zu sehen, sondern sie gehören auch mit zu den letzten Möglichkeiten außer ihren Auftritten als Fräulein Schneider in dem Musical „Cabaret“ Susanne Engelhardt als Ensemblemitglied der Mittelsächsischen Theaters auf der Freiberger Bühne zu erleben, die gemeinsam mit Juschka Spitzer an diesem Abend auf der Bühne steht. Beide verkörpern sie in Stephan Bestiers Inszenierung unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit Hildegard Knefs und zeigen, wie selbst als Privatmensch die Diva immer wieder hinterfragt und mit ihren Entscheidungen rang. (fp) Foto: Detlev Müller/Theater

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:40 Uhr
3 min.
Israels Botschafter in Chemnitz: Ein wichtiger Zettel und ein spezielles Weihnachtsgebäck
Der Israelische Botschafter Ron Prosor (links) und der Chemnitzer OB Sven Schulze.
Unter großem Polizeiaufgebot wurde seine Exzellenz Ron Prosor im Rathaus empfangen. Auf dem Tisch stand eine besondere Spezialität.
Jana Peters
15.12.2025
4 min.
Stellenabbau ohne Entlassungen: Auf welche Maßnahmen Volkswagen setzt, und wie viele Leute schon bis Jahresende weg sind
Mitarbeiter von VW Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau. Auch dort will das Unternehmen Stellen abbauen.
Bis 2030 sollen an den zehn deutschen Standorten 35.000 Arbeitsplätze wegfallen. Tausende Beschäftigte haben bereits unterschrieben. Ein Instrument wird besonders häufig genutzt – auch bei VW Sachsen.
Jan-Dirk Franke
03.12.2025
1 min.
Familienzauber im Freiberger Theater: Das Sams und die Magie des Advents
Am 7. Dezember. 14 und 17 Uhr kehrt das Sams in einer Familienvorstellung ins Freiberger Theater zurück. Bereits am Nikolaustag, 19.30 Uhr gibt es die Premiere „Der Waffenschmied“.
Freie Presse
14:35 Uhr
1 min.
Werdau: Wenn ein ganzes Dorf Händels „Messias“ singt
Die Vogtland Philharmonie und Sänger gastieren in der Kirche St. Bonifazius.
Der Gesangverein Langenbernsdorf präsentiert festliche Musik mit Orchester und Schulchor – diesmal in der Kirche St. Bonifazius.
Jochen Walther
17.07.2025
1 min.
„Für mich soll‘s rote Rosen regnen“: Ein Tribut an Hildegard Knef im Freiberger Schlosshof
Am Freitag, 18. Juli sowie am Sonntag, 27. Juli jeweils 20 Uhr dreht es sich musikalisch um die „Diva des 20. Jahrhunderts“.
Freie Presse
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
Mehr Artikel