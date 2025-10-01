Hirschfelds Flurbereinigung: 39 Eigentümer einigen sich auf neue Grundstücksgrenzen

Ein kleiner Ort wandelt sich: Durch Flurbereinigung entstehen neue Wege und ein Regenrückhaltebecken. Ministerin Kraushaar lobt das Projekt. Doch die Umgestaltung bringt auch Verluste mit sich.

Großer Bahnhof in einem kleinen Ort: Sachsens Staatsministerin für Infrastruktur und Landesentwicklung, Regina Kraushaar (CDU) und Mittelsachsens Landrat Sven Krüger (parteilos) waren am Mittwoch im Reinsberger Ortsteil Hirschfeld vor Ort. Anlass war die Übergabe eines Regenrückhaltebeckens und zweier Landwirtschaftswege, die im Zuge einer...