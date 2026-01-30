Holzeinschlag im Revier Hammerleubsdorf: Sperrungen zwischen Oberreichenbach und Langenau

Ab dem 2. Februar beginnt der Holzeinschlag im Gebiet Langenauer Struth. Wanderwege und Ortsstraßen werden gesperrt.

Voraussichtlich vom 2. Februar bis zum 15. April findet im Revier Hammerleubsdorf ein Holzeinschlag statt. Wie der Sachsenforst mitteilte, kommt es im Waldgebiet Langenauer Struth zu zeitweisen Sperrungen der Wanderwege zwischen Oberreichenbach und Langenau. Auch Ortsstraßen und die Verbindung nach Linda sind betroffen. Auf 47 Hektar werden bis...