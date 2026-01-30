Holzeinschlag im Revier Hammerleubsdorf: Sperrungen zwischen Oberreichenbach und Langenau

Freiberg
Ab dem 2. Februar beginnt der Holzeinschlag im Gebiet Langenauer Struth. Wanderwege und Ortsstraßen werden gesperrt.
Voraussichtlich vom 2. Februar bis zum 15. April findet im Revier Hammerleubsdorf ein Holzeinschlag statt. Wie der Sachsenforst mitteilte, kommt es im Waldgebiet Langenauer Struth zu zeitweisen Sperrungen der Wanderwege zwischen Oberreichenbach und Langenau. Auch Ortsstraßen und die Verbindung nach Linda sind betroffen. Auf 47 Hektar werden bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.