Holzhau: Seltene Pilotenmeldung löst Feuerwehreinsatz aus

Pilotensicht sorgt für Alarm: Eine seltene Beobachtung aus großer Höhe brachte die Feuerwehr Holzhau am 20. November in den Einsatz.

„Derartige Meldungen sind sehr selten.“ Mit diesen Worten kommentiert Antje Becher von der Pressestelle der Stadt Chemnitz den ungewöhnlichen Feueralarm, der am 20. November in Holzhau ausgelöst wurde. Piloten hatten aus rund neun Kilometern Höhe ein helles Licht über dem Ort wahrgenommen und einen Feuerschein vermutet. Sie meldeten ihre...