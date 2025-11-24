Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Vergeblich suchten Feuerwehrleute am 20. November bei Holzhau nach einem Feuer.
Vergeblich suchten Feuerwehrleute am 20. November bei Holzhau nach einem Feuer. Bild: N. Liebscher/FFW Holzhau
Freiberg
Holzhau: Seltene Pilotenmeldung löst Feuerwehreinsatz aus
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pilotensicht sorgt für Alarm: Eine seltene Beobachtung aus großer Höhe brachte die Feuerwehr Holzhau am 20. November in den Einsatz.

„Derartige Meldungen sind sehr selten.“ Mit diesen Worten kommentiert Antje Becher von der Pressestelle der Stadt Chemnitz den ungewöhnlichen Feueralarm, der am 20. November in Holzhau ausgelöst wurde. Piloten hatten aus rund neun Kilometern Höhe ein helles Licht über dem Ort wahrgenommen und einen Feuerschein vermutet. Sie meldeten ihre...
12:00 Uhr
2 min.
Sonderzug aus Chemnitz in Holzhau: Feuerwehr versorgt historische Dampflok mit Wasser
Eine Dampflok wurde in Holzhau von der Feuerwehr mit Wasser betankt.
Ein historischer Sonderzug aus Chemnitz-Hilbersdorf machte Station in Holzhau. Die 85 Jahre alte Dampflok erhielt von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau frisches Wasser für die Rückfahrt.
Heike Hubricht
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
15:52 Uhr
2 min.
Rätselhafter Einsatz in Holzhau im Erzgebirge: Flugzeug meldet Feuerschein – Feuerwehr rückt aus
Holzhauer Feuerwehrleute haben am 20. November abends nach einem Feuer gesucht.
Ein über Holzhau fliegendes Flugzeug hat am Donnerstagabend einen Brand gemeldet. Die Feuerwehr suchte das Gelände weiträumig ab – ohne Ergebnis.
Heike Hubricht
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel