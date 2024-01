Holzstapel brennt im Fürstenbusch Freiberg - Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr wurde am Mittwochnachmittag alarmiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Freiberg.

Im Fürstenbusch, einem Wald an der Leipziger Straße zwischen Freiberg und Kleinwaltersdorf, hat am Mittwochnachmittag ein Holzstapel gebrannt. Gegen 16 Uhr wurde der Alarm ausgelöst. Daraufhin kamen Feuerwehr und Polizei zum Einsatz. Das Feuer wurde gelöscht. Der Sachschaden wurde mit mehreren hundert Euro beziffert, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat beziehungsweise zu verdächtigen Personen geben können. Wer war am Mittwoch im Fürstenbusch unterwegs und wem sind dort weitere Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiberg unter der Telefonnummer 03731 70-0 entgegen. (bk)