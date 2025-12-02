„Ich bin ein ganz normaler Mensch“: Instagram-Liebling Niclas aus Freiberg, sein Handicap und seine Bulldoggen

Freiberg
Mit Fotos und Videos von seinen Hunden hat sich ein 21-Jähriger eine große Anhängerschaft aufgebaut. Für ihn ist das mehr als ein Hobby – ein Berufseinstieg war für ihn bisher nicht möglich.
Gut, dass auf der „alten Elli“ so viel Platz ist. So können Willy und Holly ungestört herumtoben. Familie Markolwitz passt auf, dass sich die beiden nicht zu nah an den Rand der Halde wagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.