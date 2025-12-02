Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • „Ich bin ein ganz normaler Mensch“: Instagram-Liebling Niclas aus Freiberg, sein Handicap und seine Bulldoggen

Nadine, Niclas und Steffen Markolwitz sind mit ihren Bulldoggen Holly und Willy (von links) gern unterwegs. Einer ihrer Lieblingsorte ist die Halde der Alten Elisabeth.
Nadine, Niclas und Steffen Markolwitz sind mit ihren Bulldoggen Holly und Willy (von links) gern unterwegs. Einer ihrer Lieblingsorte ist die Halde der Alten Elisabeth. Bild: Eckardt Mildner
Nadine, Niclas und Steffen Markolwitz sind mit ihren Bulldoggen Holly und Willy (von links) gern unterwegs. Einer ihrer Lieblingsorte ist die Halde der Alten Elisabeth.
Nadine, Niclas und Steffen Markolwitz sind mit ihren Bulldoggen Holly und Willy (von links) gern unterwegs. Einer ihrer Lieblingsorte ist die Halde der Alten Elisabeth. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Ich bin ein ganz normaler Mensch“: Instagram-Liebling Niclas aus Freiberg, sein Handicap und seine Bulldoggen
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Fotos und Videos von seinen Hunden hat sich ein 21-Jähriger eine große Anhängerschaft aufgebaut. Für ihn ist das mehr als ein Hobby – ein Berufseinstieg war für ihn bisher nicht möglich.

Gut, dass auf der „alten Elli“ so viel Platz ist. So können Willy und Holly ungestört herumtoben. Familie Markolwitz passt auf, dass sich die beiden nicht zu nah an den Rand der Halde wagen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
20.11.2025
4 min.
Drei Kaffee am Tag: Womit es ein Freiberger Student in die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ schaffte
TU BAF Hörsaal. Hier hielt Bruno Stein einen Vortrag. Im Bild von links Andre Uhlmann, Bruno Stein und Marika Hoyer.
Mit nur 19 Jahren meldete Bruno Stein sein erstes Start-up „Yourcoffeedude“ an. Heute hat er über 1,2 Millionen Follower. Auch sein zweites Start-up „Coby’s“ liebte er, hat es nach der Show aber verkauft.
Cornelia Schönberg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
03.12.2025
2 min.
Winterdienst beauftragt? So spart das Schneeschieben Steuern
Selbst machen oder Dienstleister beauftragen? Wer sich beim Schneeschieben für letzteres entscheidet, kann nicht nur Zeit, sondern auch Steuern sparen.
Wer für professionelle Winterdienste zahlt, kann dafür Geld vom Finanzamt zurückholen. Dafür sind aber einige Voraussetzungen zu erfüllen.
27.11.2025
4 min.
Koranverbrennung, Pistolen-Auftritt: Der tiefe Fall des Anzeigenhauptmeisters
In jüngsten Postings zeigte sich Matthei mit einer Pistole, verbrannte angeblich einen Koran. Im Hintergrund lief jeweils ein NS-Marschlied.
Im Jahr 2024 war er gefühlt überall: Niclas Matthei alias der Anzeigenhauptmeister. Doch während sich bei dem jungen Mann zunächst alles um Falschparker drehte, haben sich die Inhalte inzwischen deutlich verändert.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel