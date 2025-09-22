„Ich bin überwältigt“: Wie das erste Hilbersdorfer Herzenscafé ein voller Erfolg wurde

Freiberg
Die Organisatorin lud die Gäste persönlich zum Herzenscafé in Hilbersdorf bei Freiberg ein. Der nächste Termin steht schon.
Das Bürgerhaus „Flora“ in Hilbersdorf verwandelte sich in einen Ort der Herzlichkeit und Gemeinschaft: Zum ersten Mal öffnete das Herzenscafé seine Türen und wurde auf Anhieb zu einem unerwarteten Erfolg. Zur Premiere des Herzenscafés trafen sich rund 60 ältere Bewohnerinnen und Bewohner des Ortes, die sich auf einen gemütlichen...
