„Ich wünsche mir Klarheit an der Stadtspitze“: Freiberger Neujahrsempfang im Zeichen der OB-Wahl

Ein starkes Ehrenamt und Durchhaltevermögen waren die Themen des Neujahrsempfangs in Freiberg. Bürgermeister Seltmann sprach Klartext. Denn zwei Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl stehen im Raum.

Der Neujahrsempfang der Silberstadt Freiberg am Freitag in der Nikolaikirche lebte von Emotionen, Musik und klaren Worten, die Bürgermeister Martin Seltmann als derzeitiges Stadtoberhaupt in seiner Ansprache verpackt hatte. Seltmann führt die Geschicke der Stadt stellvertretend seit Anfang Mai, als der damalige Oberbürgermeister Sven Krüger... Der Neujahrsempfang der Silberstadt Freiberg am Freitag in der Nikolaikirche lebte von Emotionen, Musik und klaren Worten, die Bürgermeister Martin Seltmann als derzeitiges Stadtoberhaupt in seiner Ansprache verpackt hatte. Seltmann führt die Geschicke der Stadt stellvertretend seit Anfang Mai, als der damalige Oberbürgermeister Sven Krüger...