  • „Ich wünsche mir Klarheit an der Stadtspitze“: Freiberger Neujahrsempfang im Zeichen der OB-Wahl

Mut, Stärke, Durchhalten: Bürgermeister Martin Seltmann beim Freiberger Neujahrsempfang.
Mut, Stärke, Durchhalten: Bürgermeister Martin Seltmann beim Freiberger Neujahrsempfang. Bild: Tim Fischer
Trotz schweren Winterwetters war die Nikolaikirche zum Freiberger Neujahrsempfang voll besetzt.
Trotz schweren Winterwetters war die Nikolaikirche zum Freiberger Neujahrsempfang voll besetzt. Bild: Tim Fischer
Zu einem Gruppenfoto kamen alle anwesenden ehrenamtlichen Hospizhelferinnen, Bürgerpreisträger 2025, zusammen.
Zu einem Gruppenfoto kamen alle anwesenden ehrenamtlichen Hospizhelferinnen, Bürgerpreisträger 2025, zusammen. Bild: Tim Fischer
Martin Seltmann (r.) ehrt Andreas Schwinger mit dem Bürgerpreis der Stadt Freiberg 2025.
Martin Seltmann (r.) ehrt Andreas Schwinger mit dem Bürgerpreis der Stadt Freiberg 2025. Bild: Tim Fischer
Kraftvoll geleitete die Mittelsächsische Philharmonie unter José Luis Gutiérrez durch den Freiberger Neujahrsempfang.
Kraftvoll geleitete die Mittelsächsische Philharmonie unter José Luis Gutiérrez durch den Freiberger Neujahrsempfang. Bild: Tim Fischer
Der Theaterjugendclub setzte den Gedanken des Ehrenamtes in einer Performance um.
Der Theaterjugendclub setzte den Gedanken des Ehrenamtes in einer Performance um. Bild: Tim Fischer
Freiberg
„Ich wünsche mir Klarheit an der Stadtspitze“: Freiberger Neujahrsempfang im Zeichen der OB-Wahl
Von Wieland Josch, Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein starkes Ehrenamt und Durchhaltevermögen waren die Themen des Neujahrsempfangs in Freiberg. Bürgermeister Seltmann sprach Klartext. Denn zwei Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl stehen im Raum.

Der Neujahrsempfang der Silberstadt Freiberg am Freitag in der Nikolaikirche lebte von Emotionen, Musik und klaren Worten, die Bürgermeister Martin Seltmann als derzeitiges Stadtoberhaupt in seiner Ansprache verpackt hatte. Seltmann führt die Geschicke der Stadt stellvertretend seit Anfang Mai, als der damalige Oberbürgermeister Sven Krüger...
