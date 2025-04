„Ich würde sagen, die Kulturhauptstadt ist in der Region angekommen“

Die einzelnen Stationen des Purple Path wurden am Sonnabend festlich eröffnet. Wir haben die Besucher in Oederan und Flöha gefragt, welche Kulturhauptstadt-Angebote sie interessant finden.

Marcel Hofmeyer aus Flöha: Ich habe gestern zufällig von der Eröffnung des Purple Path gelesen und mir das heute einfach mal angeschaut. Ich glaube schon, dass die Kulturhauptstadt in der Region angekommen ist und nehme das Angebot als Kulturmensch dankend an. Hier passiert ja sonst nicht so viel. Die Eröffnung der Kulturhauptstadt im Januar...