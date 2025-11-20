Im Bann des Alten Orients: Ein besonderer Vortrag in Freiberg

Politisch, wirtschaftlich, religiös und kulturell hat der Alte Orient die Geschichte Europas geprägt. Dann war er für Jahrhunderte vergessen. Wie das?

Der Freundeskreis Alte Kulturen lädt für Freitag zu einem Vortrag über den Alten Orient, seine Wiederentdeckung und was wir heute über ihn wissen ein. Der Alte Orient hat die europäische Geschichte maßgeblich in seinen politischen, wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Vorstellungen geprägt, heißt es in der Ankündigung....