„Im Prinzip Familie“ – Kinopolis Freiberg zeigt 24. Ausgabe der Filmreihe „Tacheles“

Die Kino-Reihe „Tacheles“ widmet sich im September dem Thema Kinder und Erzieher. Im Anschluss an den Dokumentarfilm gibt es eine Gesprächsrunde mit den Filmemachern.

Im Kinopolis Freiberg geht es am 21. September wieder um mehr als nur um Unterhaltung. Um 18 Uhr lädt die beliebte Diskussionsreihe „Tacheles" zur 24. Ausgabe ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht diesmal der Dokumentarfilm „Im Prinzip Familie", der einen tiefen Einblick in den Alltag einer Wohngruppe für Kinder und Jugendliche...