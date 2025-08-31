Im Zeichen des OB-Wahlkampfs: AfD feiert Sommerfest in Freiberg

Die Alternative für Deutschland hatte auf den Freiberger Obermarkt geladen.

Am Samstag feierte die Alternative für Deutschland (AfD) auf dem Freiberger Obermarkt ihr Sommerfest. Zum Beginn gegen 14 Uhr versammelten sich dazu etwa 250 Gäste auf dem Platz vor dem Rathaus. Eine knappe Stunde später waren rund 400 Menschen dabei. Sie wurden von der mittelsächsischen Bundestagsabgeordneten Carolin Bachmann begrüßt. Als...