„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche

Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.

Die Nikolaikirche in Freiberg verwandelt sich am Samstag in eine Bühne für eine musikalische Weltreise. Das Blasmusikorchester New Generation aus Oederan lädt zum Konzert „In 80 Minuten um die Welt" ein und beweist, dass Blasmusik mehr ist als traditionelle Volksmusik.