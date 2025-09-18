Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation. Bild: Mathias Herrmann
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Von Mathias Herrmann
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.

Die Nikolaikirche in Freiberg verwandelt sich am Samstag in eine Bühne für eine musikalische Weltreise. Das Blasmusikorchester New Generation aus Oederan lädt zum Konzert „In 80 Minuten um die Welt" ein und beweist, dass Blasmusik mehr ist als traditionelle Volksmusik.
