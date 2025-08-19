Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tschechische Polizisten haben auch einen Verdächtigen verhaftet.
Tschechische Polizisten haben auch einen Verdächtigen verhaftet. Bild: Symbolfoto: Marcus Brandt/dpa/Archiv
Freiberg
In Niederschöna gestohlener Traktor in Tschechien aufgetaucht
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei den Ermittlungen zu dem Diebstahl hatte die sächsische Polizei auch die tschechischen Kollegen einbezogen. Mit Erfolg.

Ein vor wenigen Tagen in Niederschöna gestohlener Traktor ist in Tschechien sichergestellt worden. Das Fahrzeug im Wert von 69.000 Euro war am 10. oder 11. August von einem Firmengelände gestohlen worden. Bei der Suche nach dem Traktor und den Tätern hatten die hiesigen Ermittler auch die tschechische Polizei eingeschaltet. Die wurde vorige...
