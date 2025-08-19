In Niederschöna gestohlener Traktor in Tschechien aufgetaucht

Freiberg
Bei den Ermittlungen zu dem Diebstahl hatte die sächsische Polizei auch die tschechischen Kollegen einbezogen. Mit Erfolg.
Ein vor wenigen Tagen in Niederschöna gestohlener Traktor ist in Tschechien sichergestellt worden. Das Fahrzeug im Wert von 69.000 Euro war am 10. oder 11. August von einem Firmengelände gestohlen worden. Bei der Suche nach dem Traktor und den Tätern hatten die hiesigen Ermittler auch die tschechische Polizei eingeschaltet. Die wurde vorige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.