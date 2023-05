In Oberschöna gestohlenes Auto an Grenze gefunden

Die mutmaßlichen Autodiebe hatten den Transporter in der Nacht abgestellt und waren in Richtung Grenze gelaufen. Dass der Transporter so schnell gefunden werden konnte, hat nicht allein mit der Fahndung der Polizei zu tun.

Da hat das Automodell seinem Namen im übertragenen Sinne fast dem illegalen Verwendungszweck entsprochen: Ein nahe der Grenze zu Tschechien in Deutschgeorgenthal abgestellter Transporter der Marke Ford "Transit" ist am Freitagmittag von Beamten der Bundespolizei unter die Lupe genommen worden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: Nach dem...