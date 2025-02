In Saydas Central-Drogerie werden noch etliche bewährte DDR-Mittelchen verkauft

Thomas Beyer führt den Laden im Geist seiner Vorgängerin weiter. Zwischen den historischen Ladenregalen können sich Kunden auf eine Zeitreise begeben. Doch beinahe wären sie aus Sayda verschwunden.

Christa Zehmischs Pyramide steht aufgebaut in der Ecke, und eigentlich ist auch Christa Zehmisch selbst noch anwesend in der alten Central-Drogerie am Markt in Sayda. Nicht nur, weil Thomas Beyer ein Bild von der ehemaligen Drogerieinhaberin aufgestellt hat, sondern auch, weil er den Laden genauso führt wie sie: Zuallererst mit viel Zeit für die...