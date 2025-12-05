In Schlangenlinien unterwegs: Polizei stoppt alkoholisierten Transporter-Fahrer

Bei der Kontrolle eines auffälligen VW-Transporters in Hilbersdorf bestätigte sich die Vermutung der Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer (53) ergab einen Wert von 2,76 Promille. Das war aber noch nicht alles.

