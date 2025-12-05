In Schlangenlinien unterwegs: Polizei stoppt alkoholisierten Transporter-Fahrer

Freiberg
Bei der Kontrolle eines auffälligen VW-Transporters in Hilbersdorf bestätigte sich die Vermutung der Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer (53) ergab einen Wert von 2,76 Promille. Das war aber noch nicht alles.
Einen VW-Transporter, der in Schlangenlinien unterwegs war, hat die Polizei am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Hilbersdorf gestoppt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer zuvor offenbar auch eine rote Ampel überfahren. Die Polizei stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch beim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.