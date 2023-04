In Sohra wird Saft im eigenen Labor kontrolliert

Sohra empfängt seine Gäste mit einer gepflegten Stille und Beschaulichkeit, in der sich jeder Gast wohlfühlt. Die Dorfstraße führt vorbei an Obstwiesen zum Dreiseithof Scharff. Vor dem Hof liegt eine Wiese mit Teich und präsentiert die Dorfidylle in malerischer Schönheit. Der Dreiseithof der Familie Scharff leuchtet dahinter in kräftigen Farben.