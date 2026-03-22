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Wer zieht in die Meyer Burger-Halle an der Carl-Schiffner-Straße in Freiberg ein?
Wer zieht in die Meyer Burger-Halle an der Carl-Schiffner-Straße in Freiberg ein? Foto: Wieland Josch/Archiv
Wer zieht in die Meyer Burger-Halle an der Carl-Schiffner-Straße in Freiberg ein?
Wer zieht in die Meyer Burger-Halle an der Carl-Schiffner-Straße in Freiberg ein? Foto: Wieland Josch/Archiv
Freiberg
Insolvenzverwalter bestätigt Interesse an Meyer Burger-Hallen in Freiberg
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Die Verwertung der Vermögenswerte des gescheiterten Photovoltaik-Herstellers in der Silberstadt ist laut Insolvenzverwalter so gut wie abgeschlossen. Was wird aus den Immobilien?

Für die Gebäude des insolventen Photovoltaik-Herstellers Meyer Burger in Freiberg gibt es „eine Reihe von Interessenten“. Das hat Christoph Möller als Sprecher des Insolvenzverwalters Prof. Dr. Lucas F. Flöther auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigt. Details zu den Bietern für die Fertigungshalle an der Carl-Schiffner-Straße und...
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