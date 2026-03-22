Insolvenzverwalter bestätigt Interesse an Meyer Burger-Hallen in Freiberg

Freiberg
Die Verwertung der Vermögenswerte des gescheiterten Photovoltaik-Herstellers in der Silberstadt ist laut Insolvenzverwalter so gut wie abgeschlossen. Was wird aus den Immobilien?
Für die Gebäude des insolventen Photovoltaik-Herstellers Meyer Burger in Freiberg gibt es „eine Reihe von Interessenten“. Das hat Christoph Möller als Sprecher des Insolvenzverwalters Prof. Dr. Lucas F. Flöther auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigt. Details zu den Bietern für die Fertigungshalle an der Carl-Schiffner-Straße und...
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