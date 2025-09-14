Interkulturelle Erlebnisse: Diskutieren und Mittmachen in Freibergs „Dafür!“-Wochen

Zum Auftakt der interkulturellen Wochen 2025 gibt es einen Kinoabend: „Made in Bangladesch“ rückt Textilarbeiterinnen ins Licht.

Mit Filmvorführungen, Vorträgen, Treffs und zahlreichen Angeboten zum Mitmachen starten die Interkulturellen Wochen in Freiberg am 15. September. Sie stehen unter dem bundesweiten Motto „Dafür!“ und finden, organisiert vom Arbeitskreis „Eine Welt und Integration“, an verschiedenen Schauplätzen in Freiberg statt. Zum Auftakt wird am 15....