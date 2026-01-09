Irland-Abenteuer: Robert Neu zeigt seine Radreise im Kinopolis Freiberg

Freiberg
Das Kinopolis Freiberg lädt zu einer 120-minütigen Reise nach Irland ein. Erfahren Sie mehr über den Wild Atlantic Way und die irische Kultur.
Das Kinopolis Freiberg zeigt am Sonntag, 11. Januar, den Multivisionsvortrag „Irland – Wild Atlantic Ride“ von Robert Neu. Beginn ist um 10.30 Uhr, die Dauer beträgt etwa 120 Minuten. Tickets gibt es ab sofort online und an den Kinokassen. Robert Neu nimmt das Publikum mit auf eine 3000 Kilometer lange Radreise durch Irland. Er stellt die...
