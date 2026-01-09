MENÜ
Bild: Robert Neu/Archiv
Freiberg
Irland-Abenteuer: Robert Neu zeigt seine Radreise im Kinopolis Freiberg
Redakteur
Von Holk Dohle
Das Kinopolis Freiberg lädt zu einer 120-minütigen Reise nach Irland ein. Erfahren Sie mehr über den Wild Atlantic Way und die irische Kultur.

Das Kinopolis Freiberg zeigt am Sonntag, 11. Januar, den Multivisionsvortrag „Irland – Wild Atlantic Ride“ von Robert Neu. Beginn ist um 10.30 Uhr, die Dauer beträgt etwa 120 Minuten. Tickets gibt es ab sofort online und an den Kinokassen. Robert Neu nimmt das Publikum mit auf eine 3000 Kilometer lange Radreise durch Irland. Er stellt die...
12.12.2025
3 min.
„Beerland“: Freibergs Brauerei-Chef im Talk über ein deutsches Phänomen
Am Sonntag läuft der Dokumentarfilm „Beerland“ im Kinopolis Freiberg.
Die Bierkultur der Deutschen ist Thema eines Dokumentarfilms, der am Sonntag im Kinopolis Freiberg gezeigt wird. Und wie stehts um die Bierkultur der Freiberger, Herr Scheich?
Cornelia Schönberg
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
05.12.2025
3 min.
„Besucherzahlen ein wenig besser als 2024“: Kinopolis Freiberg zieht durchwachsene Bilanz
Kinoleiter Sven Sinner hofft auf viele Besucher für das Weihnachtsprogramm im Kinopolis.
Große Geschichten flimmerten dieses Jahr im Kinopolis Freiberg über die Leinwand. Zum Geburtstag soll es ein besonderes Event im einzigen Kino der Region Freiberg geben.
Mathias Herrmann
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
