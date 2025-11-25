Ist das Urteil im Prozess um tödlichen Unfall nahe dem Freiberger Tierheim rechtskräftig geworden?

Die Unfallverursacherin war gegen die Haftstrafe, die das Amtsgericht Freiberg verhängt hatte, in Berufung gegangen.

Die juristische Aufarbeitung des tödlichen Verkehrsunfalls, der sich am 30. Januar 2023 in der Nähe des Freiberger Tierheims ereignet hat, ist abgeschlossen. Wie Marika Lang als Pressesprecherin des Landgerichts Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigt hat, ist das Urteil des Landgerichts vom 4. November dieses Jahres...