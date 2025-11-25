Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Ist das Urteil im Prozess um tödlichen Unfall nahe dem Freiberger Tierheim rechtskräftig geworden?

An der Unfallstelle erinnern Blumen und Kerzen an die getötete Fußgängerin.
An der Unfallstelle erinnern Blumen und Kerzen an die getötete Fußgängerin. Bild: Steffen Jankowski
An der Unfallstelle erinnern Blumen und Kerzen an die getötete Fußgängerin.
An der Unfallstelle erinnern Blumen und Kerzen an die getötete Fußgängerin. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Ist das Urteil im Prozess um tödlichen Unfall nahe dem Freiberger Tierheim rechtskräftig geworden?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unfallverursacherin war gegen die Haftstrafe, die das Amtsgericht Freiberg verhängt hatte, in Berufung gegangen.

Die juristische Aufarbeitung des tödlichen Verkehrsunfalls, der sich am 30. Januar 2023 in der Nähe des Freiberger Tierheims ereignet hat, ist abgeschlossen. Wie Marika Lang als Pressesprecherin des Landgerichts Chemnitz auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigt hat, ist das Urteil des Landgerichts vom 4. November dieses Jahres...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
Bewährungsstrafe im Prozess um tödlichen Unfall am Freiberger Tierheim - Staatsanwaltschaft prüft Revision
Die 40-jährige Unfallfahrerin war am Dienstag in Begleitung ihres Anwalts Reinhard Röthig (rechts) zur Berufungsverhandlung im Landgericht Chemnitz erschienen.
Das Landgericht Chemnitz hat die Haftstrafe gegen die 40-jährige Unfallverursacherin zur Bewährung ausgesetzt. Ist damit das letzte Wort in dem jahrelangen Verfahren gesprochen?
Steffen Jankowski
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:48 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 25.11.2025
 10 Bilder
Indonesischer Vulkan Merapi spuckt heiße, rötliche Lava.
16:48 Uhr
3 min.
Zoff um Denkmal für Mercury und Caballé in Barcelona
Caballé wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. (Archivfoto)
Ein Denkmalprojekt polarisiert in Barcelona: Es geht um zwei Weltstars, die nicht mehr unter uns sind - und um die Frage, ob man bei einem Künstler die Person und das Werk trennen muss.
04.11.2025
3 min.
Trauer und Enttäuschung: Bewährung für Fahrerin nach tödlichem Unfall nahe dem Freiberger Tierheim
Die Angeklagte muss nun doch nicht ins Gefängnis. Dies war das Ergebnis der Berufungsverhandlung am Chemnitzer Landgericht.
Die Berufungskammer in Chemnitz setzt die Haftstrafe zur Bewährung aus. Die Hinterbliebenen sind erschüttert. Welche Gründe führten zu dieser Entscheidung?
Steffen Jankowski
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
Mehr Artikel