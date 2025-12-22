Italiener gehackt und um hunderte Euro betrogen: War es ein Mitarbeiter der TU Freiberg?

Freiberg
Für ein Jobangebot eines vermeintlichen TU-Mitarbeiters soll der italienische Journalist Dario de Lucia ein Dokument downloaden. Wenig später greift jemand auf seine Passwörter zu. Was passiert ist.
Eigentlich hatte Dario de Lucia Grund zur Freude. Der Journalist aus Italien wurde online von einem Mitarbeiter der TU Freiberg für eine professionelle Zusammenarbeit angefragt. De Lucia lud sich ein Dokument mit Informationen herunter – und wurde damit Opfer eines Hackerangriffs. „Ich hab es schnell bemerkt und nur 646 Euro verloren“, sagt...
