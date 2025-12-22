MENÜ
Dario de Lucia wurde von einem vermeintlichen TUBAF-Mitarbeiter ein Job angeboten. Kurz darauf waren seine Accounts gehackt.
Die Netzwerke von Meta, wie Facebook und Instagram, seien deutlich leichter zu hacken als Linkedin, sagt Dario de Lucia.
Wer sich schützen will, kann eine Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten.
Freiberg
Italiener gehackt und um hunderte Euro betrogen: War es ein Mitarbeiter der TU Freiberg?
Redakteur
Von Johanna Klix
Für ein Jobangebot eines vermeintlichen TU-Mitarbeiters soll der italienische Journalist Dario de Lucia ein Dokument downloaden. Wenig später greift jemand auf seine Passwörter zu. Was passiert ist.

Eigentlich hatte Dario de Lucia Grund zur Freude. Der Journalist aus Italien wurde online von einem Mitarbeiter der TU Freiberg für eine professionelle Zusammenarbeit angefragt. De Lucia lud sich ein Dokument mit Informationen herunter – und wurde damit Opfer eines Hackerangriffs. „Ich hab es schnell bemerkt und nur 646 Euro verloren“, sagt...
