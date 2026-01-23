Jagdscheine nur in Freiberg verlängern: Was nötig ist

Jagdschein verlängern? Ab Februar geht das in Mittelsachsen nur noch in Freiberg. Wer keinen Termin hat, steht schnell vor verschlossener Tür.

Ab Februar können Jagdscheine in Mittelsachsen nur noch in Freiberg verlängert werden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Für die persönliche Verlängerung ist in der Behörde in Freiberg, Leipziger Straße 4, ein Termin erforderlich, der vorzugsweise online gebucht werden kann. Eine Bearbeitung in Döbeln und Mittweida erfolgt nicht.