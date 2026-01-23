MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Jagdscheinverlängerung wird in Mittelsachsen nur über Freiberg möglich sein.
Die Jagdscheinverlängerung wird in Mittelsachsen nur über Freiberg möglich sein. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel
Die Jagdscheinverlängerung wird in Mittelsachsen nur über Freiberg möglich sein.
Die Jagdscheinverlängerung wird in Mittelsachsen nur über Freiberg möglich sein. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel
Freiberg
Jagdscheine nur in Freiberg verlängern: Was nötig ist
Von Farhard Salmanian
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jagdschein verlängern? Ab Februar geht das in Mittelsachsen nur noch in Freiberg. Wer keinen Termin hat, steht schnell vor verschlossener Tür.

Ab Februar können Jagdscheine in Mittelsachsen nur noch in Freiberg verlängert werden. Das teilte das zuständige Landratsamt mit. Für die persönliche Verlängerung ist in der Behörde in Freiberg, Leipziger Straße 4, ein Termin erforderlich, der vorzugsweise online gebucht werden kann. Eine Bearbeitung in Döbeln und Mittweida erfolgt nicht....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Mittelsachsen: Landrat Krüger lädt zur Bürgersprechstunde
Landrat Sven Krüger: „Mir ist es wichtig, für die Mittelsachsen direkt ansprechbar zu sein.“
Was läuft gut – und was nicht? Landrat Sven Krüger nimmt sich Zeit für Bürgeranliegen. Wie man mit ihm ins Gespräch kommt.
Farhard Salmanian
14:30 Uhr
2 min.
„Fachkräfteallianz Mittelsachsen“ stimmt Projekte enger ab
Pia Weißenberg vom Landratsamt Mittelsachsen: „Fachkräftesicherung ist eine fortwährende Aufgabe.“
Fachkräfte fehlen – und Mittelsachsen will 2026 enger zusammenrücken: 14 Partner haben in Döbeln neue Absprachen getroffen. Worum es geht und welche Projekte jetzt im Fokus stehen.
Farhard Salmanian
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
Mehr Artikel