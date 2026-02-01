Jaroslav Rudis liest in Freiberg aus seiner „Gebrauchsanweisung für Bier“

Nach seiner ausverkauften Lesung kehrt der Autor nun nach Freiberg zurück. Für sein Buch über das Kulturgut Bier reiste er quer durch Europa.

Mit der unterhaltsamen Lesung aus seinem neuen Buch „Gebrauchsanweisung für Bier" ist der Schriftsteller Jaroslav Rudis am Mittwoch, 4. Februar ab 19.30 Uhr im Mittelsächsischen Theater Freiberg zu Gast. Wegen der großen Nachfrage nach der ausverkauften Lesung im Vorjahr hat der Freiberger Taschenbuchladen diesmal in Zusammenarbeit mit dem...