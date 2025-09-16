Jeder Dritte in Brand-Erbisdorf ist 65+ - Neue Praxis will steigenden Bedarf abfedern

Freiberg
Der demografische Wandel trifft Brand-Erbisdorf hart. Die Gesundheits- und Pflegestrukturen müssen sich anpassen. Die neue Physiotherapie an der Hauptstraße dürfte da einen Nerv treffen.
Die Bevölkerung in Brand-Erbisdorf wird immer älter. Ein Drittel der Menschen ist 65 Jahre alt und älter. Weniger Babys werden geboren, mehr Menschen sterben. Durch das niedrige Geburtenniveau und die Abwanderung insbesondere junger Erwachsener nimmt die Bevölkerungszahl ab. Lebten im Jahr 2002 noch 11.747 Menschen in Brand-Erbisdorf, waren es...
