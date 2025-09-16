Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Team der Physiotherapie um Annett Franz-Schulze (r.) begrüßt Patienten in Brand-Erbisdorf. Bild: Eckardt Mildner
Das Team der Physiotherapie um Annett Franz-Schulze (r.) begrüßt Patienten in Brand-Erbisdorf. Bild: Eckardt Mildner
Das Team der Physiotherapie um Annett Franz-Schulze (r.) begrüßt Patienten in Brand-Erbisdorf.
Das Team der Physiotherapie um Annett Franz-Schulze (r.) begrüßt Patienten in Brand-Erbisdorf. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Jeder Dritte in Brand-Erbisdorf ist 65+ - Neue Praxis will steigenden Bedarf abfedern
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Der demografische Wandel trifft Brand-Erbisdorf hart. Die Gesundheits- und Pflegestrukturen müssen sich anpassen. Die neue Physiotherapie an der Hauptstraße dürfte da einen Nerv treffen.

Die Bevölkerung in Brand-Erbisdorf wird immer älter. Ein Drittel der Menschen ist 65 Jahre alt und älter. Weniger Babys werden geboren, mehr Menschen sterben. Durch das niedrige Geburtenniveau und die Abwanderung insbesondere junger Erwachsener nimmt die Bevölkerungszahl ab. Lebten im Jahr 2002 noch 11.747 Menschen in Brand-Erbisdorf, waren es...
Mehr Artikel