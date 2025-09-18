Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Jubiläum auf der Schiene: Historischer Zug „Alma“ pendelt zwischen Großvoigtsberg und Freiberg

Der Doppelstockzug Alma pendelt am Samstag zwischen Großvoigtsberg und Freiberg.
Der Doppelstockzug Alma pendelt am Samstag zwischen Großvoigtsberg und Freiberg. Bild: Gröll/Förderverein
Der Doppelstockzug Alma pendelt am Samstag zwischen Großvoigtsberg und Freiberg.
Der Doppelstockzug Alma pendelt am Samstag zwischen Großvoigtsberg und Freiberg. Bild: Gröll/Förderverein
Freiberg
Jubiläum auf der Schiene: Historischer Zug „Alma“ pendelt zwischen Großvoigtsberg und Freiberg
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zellwaldbahn feiert 200 Jahre Eisenbahngeschichte in Europa. Der historische Schienenbus „Alma“ ist am Samstag dabei.

Die Zellwaldbahn wird zum Schauplatz lebendiger Eisenbahngeschichte: Am Samstag, 20. September, beteiligt sich der Förderverein Zellwaldbahn Großvoigtsberg an der Großveranstaltung „200 Jahre Eisenbahn in Europa“ des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). Mit von der Partie ist ein rollender Publikumsliebling: Der historische...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:15 Uhr
2 min.
Rollende Legende „Alma“: Sonderfahrten zwischen Freiberg und Großvoigtsberg kommen gut an
Update
Die Sonderfahrten von „Alma“ von Freiberg nach Großvoigtsberg und zurück waren sehr beliebt.
Am Samstag nutzten Eisenbahnfans, Familien und Ausflügler die Fahrten des Schienenbusses „Alma“. Am Museumsbahnhof Großvoigtsberg gab es ein Programm.
Heike Hubricht
09.09.2025
3 min.
Von Sanssouci nach Großvoigtsberg: Wie ein junger Gärtner den alten Park am Bahnhof neu erschuf
Gottfried Wünsche, Rolf Weigand und Dietmar Straube (v.l.) im Bahnhofsgarten Großvoigtsberg.
Kaum zu glauben, aber der Bahnhof Großvoigtsberg besaß einmal ein Prachtstück von Garten, fast einen Park. Das zeigen alte Pläne. Nun ist er wieder da, und es werden noch Baumpaten gesucht.
Wieland Josch
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
Mehr Artikel