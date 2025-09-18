Jubiläum auf der Schiene: Historischer Zug „Alma“ pendelt zwischen Großvoigtsberg und Freiberg

Freiberg
Die Zellwaldbahn feiert 200 Jahre Eisenbahngeschichte in Europa. Der historische Schienenbus „Alma“ ist am Samstag dabei.
Die Zellwaldbahn wird zum Schauplatz lebendiger Eisenbahngeschichte: Am Samstag, 20. September, beteiligt sich der Förderverein Zellwaldbahn Großvoigtsberg an der Großveranstaltung „200 Jahre Eisenbahn in Europa“ des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS). Mit von der Partie ist ein rollender Publikumsliebling: Der historische...
