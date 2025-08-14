Jubiläum für Freiberger Gründerpreis: Attraktive Gewinne und zwei neue Kategorien

Freiberg
Der Gründerpreis der Silberstadt wartet zu seinem Jubiläum mit mehreren Neuerungen auf. Auch die Gewinne sind zahlreicher geworden.
Der Freiberger Gründerwettbewerb „Lebendige Innenstadt“ wird zehn Jahre alt und stellt sich neu auf. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Ab sofort ist es wieder möglich, sich mit Konzepten für Neugründungen zu bewerben. Eine Jury wählt die drei Interessantesten aus, die sich dann präsentieren dürfen. Der Sieger bekommt nicht nur...
