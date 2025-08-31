Jubiläum in schwierigen Zeiten: Freiberger Compound Materials feiert 30. Geburtstag

Das Unternehmen Freiberger Compound Materials hat für seine Mitarbeiter ein großes Fest zum 30. Geburtstag gegeben. Damit wolle man vor allem Danke sagen. In die Zukunft blickt man optimistisch.

Im Freiberger Gewerbegebiet Süd wurde am Samstag groß gefeiert. Das Unternehmen Freiberger Compound Materials (FCM) beging seinen 30. Geburtstag und lud aus diesem Anlass seine Mitarbeiter, deren Familien, aber auch weitere Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft ein. Rund 1000 Gäste konnte Michael Harz, seit 2011 im Unternehmen und seit 2019... Im Freiberger Gewerbegebiet Süd wurde am Samstag groß gefeiert. Das Unternehmen Freiberger Compound Materials (FCM) beging seinen 30. Geburtstag und lud aus diesem Anlass seine Mitarbeiter, deren Familien, aber auch weitere Gäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft ein. Rund 1000 Gäste konnte Michael Harz, seit 2011 im Unternehmen und seit 2019...