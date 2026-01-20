Jugendschutzaktion in Freiberg: Illegale Verkäufe an Minderjährige aufgedeckt

In Freiberg kontrollierten Polizei und Zoll Geschäfte auf Jugendschutz. Zwei Läden verstießen gegen Verkaufsverbote für Minderjährige. Die Zollbeamten beschlagnahmten zudem unversteuerte Produkte.

In der Freiberger Innenstadt sind vier Geschäfte von Polizei und Zoll kontrolliert worden. Die von der städtischen Polizeibehörde initiierte Aktion diente dem Jugendschutz und sollte den Verkauf gefährlicher Produkte an Minderjährige verhindern. Das teilte die Stadtverwaltung mit.