MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Jugendlicher vor einem Spirituosenregal. Polizei und Zoll kontrollierten, ob die Verkaufsverbote für Minderjährige eingehalten werden.
Ein Jugendlicher vor einem Spirituosenregal. Polizei und Zoll kontrollierten, ob die Verkaufsverbote für Minderjährige eingehalten werden. Bild: Symbolfoto: Joerg Sarbach/ap
Ein Jugendlicher vor einem Spirituosenregal. Polizei und Zoll kontrollierten, ob die Verkaufsverbote für Minderjährige eingehalten werden.
Ein Jugendlicher vor einem Spirituosenregal. Polizei und Zoll kontrollierten, ob die Verkaufsverbote für Minderjährige eingehalten werden. Bild: Symbolfoto: Joerg Sarbach/ap
Freiberg
Jugendschutzaktion in Freiberg: Illegale Verkäufe an Minderjährige aufgedeckt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Freiberg kontrollierten Polizei und Zoll Geschäfte auf Jugendschutz. Zwei Läden verstießen gegen Verkaufsverbote für Minderjährige. Die Zollbeamten beschlagnahmten zudem unversteuerte Produkte.

In der Freiberger Innenstadt sind vier Geschäfte von Polizei und Zoll kontrolliert worden. Die von der städtischen Polizeibehörde initiierte Aktion diente dem Jugendschutz und sollte den Verkauf gefährlicher Produkte an Minderjährige verhindern. Das teilte die Stadtverwaltung mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:40 Uhr
2 min.
Haaland und Manchester City blamieren sich in Norwegen
Bei der Rückkehr von Erling Haaland (rechts) nach Norwegen setzte es für Manchester City einen Dämpfer
Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer in Erling Haalands norwegischer Heimat.
20:39 Uhr
4 min.
Israel startet Zerstörung von UNRWA-Zentrale in Jerusalem
Bereits im Dezember wurde eine israelische Flagge über dem Gebäude gehisst (Archivbild).
Israelische Polizisten sind mit schwerem Gerät in das UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem eingedrungen. Gebäude werden demoliert. Was steckt hinter dem Vorgehen gegen das UN-Palästinenserhilfswerk?
02.12.2025
2 min.
Graffiti-Projekt in Freiberg: Kreativität statt illegaler Sprühaktionen
Der Künstler Nico Roth und Marie beteiligten sich 2024 am Graffiti-Projekt in Freiberg.
Die Stadt Freiberg setzt weiter auf legale Graffiti-Kunst. Jugendliche werden motiviert, ihr Talent auf erlaubten Flächen zu entfalten. Welche Orte schon gestaltet wurden.
Holk Dohle
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
14:00 Uhr
1 min.
Fahrraddiebe schlagen in Freiberg zu: Mehrere Räder aus Kellern gestohlen
In einem Hauskeller in der Straße der Einheit brachen Unbekannte ein Abteil auf.
Aus Kellerräumen in der Maxim-Gorki-Straße und in der Straße der Einheit in Freiberg verschwanden Fahrräder. Die Polizei ermittelt.
Holk Dohle
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
Mehr Artikel