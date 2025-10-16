Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit Bergkittel, Amtskette und Urkunde: Jutta Emes, Rektorin der TU Bergakademie Freiberg.
Mit Bergkittel, Amtskette und Urkunde: Jutta Emes, Rektorin der TU Bergakademie Freiberg. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Jutta Emes ist die neue Rektorin der Bergakademie Freiberg: Premiere mit Amtskette und Bergkittel
Redakteur
Von Wieland Josch
Mit einer feierlichen Investitur wurde erstmals in der 260-jährigen Geschichte der Uni Freiberg eine Frau zur Rektorin ernannt. Insofern ereignete sich Historisches in Freiberg. Was sagen Gäste?

Es wehte ein Hauch der Geschichte durch den Saal der Alten Mensa an der Freiberger Petersstraße. Immerhin geschah dort am Donnerstag Historisches. Mit Prof. Dr. Jutta Emes wurde erstmals in der 260-jährigen Geschichte der TU Bergakademie Freiberg eine Frau als Rektorin feierlich in ihr Amt eingeführt. Mit gut 300 Gästen aus Wissenschaft,...
