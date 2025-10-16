Jutta Emes ist die neue Rektorin der Bergakademie Freiberg: Premiere mit Amtskette und Bergkittel

Freiberg
Mit einer feierlichen Investitur wurde erstmals in der 260-jährigen Geschichte der Uni Freiberg eine Frau zur Rektorin ernannt. Insofern ereignete sich Historisches in Freiberg. Was sagen Gäste?
Es wehte ein Hauch der Geschichte durch den Saal der Alten Mensa an der Freiberger Petersstraße. Immerhin geschah dort am Donnerstag Historisches. Mit Prof. Dr. Jutta Emes wurde erstmals in der 260-jährigen Geschichte der TU Bergakademie Freiberg eine Frau als Rektorin feierlich in ihr Amt eingeführt. Mit gut 300 Gästen aus Wissenschaft,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.