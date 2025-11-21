Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Käferplage und Klimawandel im Erzgebirge: Wie die Wälder von Freiberg bis Frauenstein erhalten bleiben sollen

Alexander Menzer ist als Förster für die Wälder von Rochlitz, über Freiberg bis Frauenstein zuständig.
Alexander Menzer ist als Förster für die Wälder von Rochlitz, über Freiberg bis Frauenstein zuständig. Bild: Johanna Klix
Am Samstag pflanzten 60 Helfer etwa 2000 neue Bäume für den Stadtwald in Freiberg.
Am Samstag pflanzten 60 Helfer etwa 2000 neue Bäume für den Stadtwald in Freiberg. Bild: Stadt Freiberg
Hier hat der Borkenkäfer gewütet. Nach fünf Jahren haben sich vor allem Birken angesiedelt.
Hier hat der Borkenkäfer gewütet. Nach fünf Jahren haben sich vor allem Birken angesiedelt. Bild: Johanna Klix
Vor einigen Jahren standen hier noch Fichten. Bis sich der Wald erholt hat, wird es mehrere Jahrzehnte brauchen.
Vor einigen Jahren standen hier noch Fichten. Bis sich der Wald erholt hat, wird es mehrere Jahrzehnte brauchen. Bild: Johanna Klix
In diesem Waldstück gibt es mehr Humus, er speichert die dringend benötigte Feuchtigkeit.
In diesem Waldstück gibt es mehr Humus, er speichert die dringend benötigte Feuchtigkeit. Bild: Johanna Klix
Große und kleine, viele verschiedene Bäume: Hier entsteht ein Plenterwald.
Große und kleine, viele verschiedene Bäume: Hier entsteht ein Plenterwald. Bild: Johanna Klix
Freiberg
Käferplage und Klimawandel im Erzgebirge: Wie die Wälder von Freiberg bis Frauenstein erhalten bleiben sollen
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2000 neue Bäume haben Freiwillige im Stadtwald gepflanzt. Bei einer Tour mit Förster Alexander Menzer wird klar, woran der Wald in Freiberg und Umgebung trotzdem leidet - und was dagegen getan wird.

Ein Gruppe Tannen im Stadtwald. Eine Joggerin lässt sie links liegen, doch für Alexander Menzer sind sie ein Stück Bergbaugeschichte. „Im Erzgebirge gab es mal viel mehr Tannen“, sagt der Förster, „aber durch den Schwefel, die Säure und die Kohleverbrennung sind sie abgestorben“. Die Tannen vor ihm wurden vor etwa 60 Jahren künstlich...
