Käferplage und Klimawandel im Erzgebirge: Wie die Wälder von Freiberg bis Frauenstein erhalten bleiben sollen

2000 neue Bäume haben Freiwillige im Stadtwald gepflanzt. Bei einer Tour mit Förster Alexander Menzer wird klar, woran der Wald in Freiberg und Umgebung trotzdem leidet - und was dagegen getan wird.

Ein Gruppe Tannen im Stadtwald. Eine Joggerin lässt sie links liegen, doch für Alexander Menzer sind sie ein Stück Bergbaugeschichte. „Im Erzgebirge gab es mal viel mehr Tannen", sagt der Förster, „aber durch den Schwefel, die Säure und die Kohleverbrennung sind sie abgestorben". Die Tannen vor ihm wurden vor etwa 60 Jahren künstlich...