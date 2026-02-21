MENÜ
Aaron Curcio vom Landhotel „Altes Zollhaus“ in Neuhermsdorf hält eine dicke Eisplatte in den Händen. Seit Tagen entfernt er immer wieder das Eis vom Badeteich, in dem die Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen stattfinden.
Aaron Curcio vom Landhotel „Altes Zollhaus“ in Neuhermsdorf hält eine dicke Eisplatte in den Händen. Seit Tagen entfernt er immer wieder das Eis vom Badeteich, in dem die Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen stattfinden. Bild: Egbert Kamprath
Freiberg
Kalt, kälter, Eisschwimmen: Die schönsten Bilder vom Spektakel in Neuhermsdorf bei Frauenstein
Von Cornelia Schönberg
Rund 200 Schwimmer aus der ganzen Welt tummeln sich im Erzgebirge. Mitten im Winter pflügen sie durch einen Badeteich. Die „Freie Presse“ war vor Ort.

Groß, klein, jung, alt, schmal, kräftig: In Neuhermsdorf bei Frauenstein im Erzgebirge treffen rund 200 Sportlerinnen und Sportler aufeinander, die alle eine Leidenschaft teilen: Sie lieben es, in kaltes Wasser zu steigen und darin zu schwimmen. Zum sechsten Mal finden am Alten Zollhaus die Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen statt. Einige...
09:00 Uhr
1 min.
Im tiefsten Erzgebirge: 200 Eisschwimmer bei Deutschen Meisterschaften am Start
Der Naturteich des Hotels Am Zollhaus in Neuhermsdorf war bereits 2025 Schauplatz der 5. Winterschwimmer-Meisterschaft. Im Bild: Stefan Fuchs aus Falkenau.
Bei zwei Grad Celsius pflügen am Freitag und Samstag gut 200 Schwimmerinnen und Schwimmer durch einen Naturteich in Neuhermsdorf. Wer macht denn sowas? Die „Freie Presse“ ist vor Ort.
Cornelia Schönberg
20.02.2026
4 min.
„Die Schaltzentrale bleibt über Wasser!“: Wie sich ein Paar aus Flöha beim Eisschwimmen im Erzgebirge schlägt
Eisschwimmen am Hotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf: Teilnehmer Stefan Fuchs aus Flöha nach seinem Wettkampf über 50 Meter Brust.
Ines und Stefan Fuchs trotzen der Kälte und gehen bei den Deutschen Meisterschaften in Neuhermsdorf an den Start. Was gibt ihnen das? Und wo liegt für sie die Grenze?
Cornelia Schönberg
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
Mehr Artikel