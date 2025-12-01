Kaputte Hüfte: Wie Tanzlehrer Lutz Richter dennoch seinen Optimismus zurückbekam

Für jemanden, der von Bewegung lebt, ist ein Hüftschaden eine Katastrophe. Doch Lutz Richter fand Hilfe am Kreiskrankenhaus Freiberg. Beinahe aber stellte ihm die Ungeduld noch ein Bein.

Unter einem großen Weihnachtsstern drehen sich am Samstagvormittag die Paare in einem großen Saal in Brand-Erbisdorf. Es läuft das traditionelle Weihnachtstanzturnier der Tanzschule Richter aus Freital. Auf dem Podium hat Lutz Richter, Chef der Tanzschule, alles im Blick. Regelmäßig steht er auf und spricht ins Mikrofon. Er ist ganz in seinem...