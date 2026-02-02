Karnevalsauftakt zwischen Oederan und Freiberg: Oberschönaer Karnevalverein feiert vor ausverkauftem Haus

Die Gäste im ausverkauften Gasthof Wegefarth erlebten ein Programm rund um die Kreuzschifffahrt. Nun steuert die Saison auf ihren Höhepunkt zu.

Schiff ahoi: Der Oberschönaer Karnevalverein (OKV) ist am Samstag im Gasthof Wegefarth in die neue Saison gestartet. Unter dem Motto „Ahoi! Wir schiffen ein" feierten die Gäste im ausverkauften Haus. Das Programm drehte sich um die Kreuzschifffahrt. Gut einstudierte Tänze und witzige Sketche bestimmten den Abend. Zu den Höhepunkten...