  • Karnevalsauftakt zwischen Oederan und Freiberg: Oberschönaer Karnevalverein feiert vor ausverkauftem Haus

Bild: Tarja Vranic
Witzige Szenen und Dialoge standen am Samstag im Gasthof Wegefarth, Gemeinde Oberschöna, auf dem Programm.
Witzige Szenen und Dialoge standen am Samstag im Gasthof Wegefarth, Gemeinde Oberschöna, auf dem Programm. Bild: Anne Berndt
Die Mitglieder des Oberschönaer Karnevalvereins, hier Robert Kummer (Mitte), sorgten wieder für für viele Lacher.
Die Mitglieder des Oberschönaer Karnevalvereins, hier Robert Kummer (Mitte), sorgten wieder für für viele Lacher. Bild: Anne Berndt
Freiberg
Karnevalsauftakt zwischen Oederan und Freiberg: Oberschönaer Karnevalverein feiert vor ausverkauftem Haus
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gäste im ausverkauften Gasthof Wegefarth erlebten ein Programm rund um die Kreuzschifffahrt. Nun steuert die Saison auf ihren Höhepunkt zu.

Schiff ahoi: Der Oberschönaer Karnevalverein (OKV) ist am Samstag im Gasthof Wegefarth in die neue Saison gestartet. Unter dem Motto „Ahoi! Wir schiffen ein“ feierten die Gäste im ausverkauften Haus. Das Programm drehte sich um die Kreuzschifffahrt. Gut einstudierte Tänze und witzige Sketche bestimmten den Abend. Zu den Höhepunkten...
