Karrieremesse in Freiberg: Über 30 Firmen präsentieren sich

Am Mittwoch, 18. Juni, 10 bis 15 Uhr findet in Freiberg in der Ulrich-Rülein-von-Calw-Sporthalle, Meißner Ring 20c, die Karrieremesse „Orte“ statt. Für wen ist sie gedacht?