Kinderärztin will Praxis in Reinsberg bei Freiberg übernehmen

Diese Nachricht dürfte viele Eltern freuen: Dr. Susan Ralle möchte ab März Patienten in den Räumen am Rathaus Reinsberg betreuen. Wie sehen die Pläne konkret aus?

Die Eltern in Reinsberg und Umgebung können sich glücklich schätzen: Die Kinderärztin Dr. Susan Ralle will die Praxis am Reinsberger Rathaus übernehmen. Der Reinsberger Gemeinderat hat entsprechenden Änderungen des Pachtvertrages in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Demnach soll die Hausärztin Kerstin Meyer, die die Praxis derzeit...