Kirchen in Reinsberg und Siebenlehn zeigen ihr Festkleid

Eine weihnachtliche Andacht in Siebenlehn krönt eine besondere Aktion. Pfarrer Loderstädt erklärt die Hintergründe.

Eine weihnachtliche Andacht in der Siebenlehner Kirche hat am Montagabend eine außergewöhnliche Aktion von Gotteshäusern in den Pfarrbereichen Reinsberg und Siebenlehn abgeschlossen. Pfarrer Karsten Loderstädt hatte dazu eingeladen, die festlich geschmückten Kirchen in Siebenlehn, Hirschfeld, Reinsberg, Bieberstein, Dittmannsdorf und...