Nach den Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg vom Herbst: Braucht die Freiberger Stadtverwaltung bis zur juristischen Klärung einen Amtsverweser - und wen?
Nach den Klagen gegen die Oberbürgermeister-Wahl in Freiberg vom Herbst: Braucht die Freiberger Stadtverwaltung bis zur juristischen Klärung einen Amtsverweser - und wen?
Freiberg
Klagen gegen OB-Wahl in Freiberg: Uneinigkeit über Amtsverweser
Von Grit Baldauf
Die Klagen gegen die OB-Wahl verzögern den Amtsantritt von Philipp Preißler. Während die juristische Klärung läuft, entzündet sich im Stadtrat eine politische Debatte: Reicht die bisherige Vertretung?

Die Klagen gegen die OB-Wahl halten Freiberg weiter in der Schwebe. Wahlsieger Philipp Preißler kann sein Amt vorerst nicht antreten und hat nun selbst die Debatte angestoßen. Auf Instagram meldete er seinen Anspruch an, für die Zeit der juristischen Klärung als Amtsverweser zur Verfügung zu stehen und Gespräche mit den Stadträtinnen und...
