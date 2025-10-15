Klangvoller Abschluss im Freiberger Dom

Am Donnerstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, ist der Bremer Domorganist Stephan Leuthold im Freiberger Dom zu erleben. Was wird er präsentieren?
Zum Ausklang der diesjährigen Orgelkonzertreihe ist am Donnerstag, 16. Oktober, 19.30 Uhr, der Bremer Domorganist Stephan Leuthold im Freiberger Dom zu erleben. Der vielfach ausgezeichnete Musiker ist an beiden Silbermann-Orgeln des Freiberger Domes zu hören. Er verbindet in seinem Konzert barocke Klangwelten aus Nord- und Mitteleuropa sowie Frankreich. Leuthold gestaltet den Abend mit Werken von Dieterich Buxtehude, Georg Muffat, Louis Marchand, Jean-François Dandrieu und Johann Sebastian Bach. Ergänzt wird das Programm durch eine eigene Improvisation im Stil des deutschen Barocks über den Choral „Was Gott tut, das ist wohlgetan“. Die Abendmusiken im Freiberger Dom stehen dieses Jahr unter dem Motto „Europäische Domorganisten – Klangvolle Brücken im Zeichen der Kulturhauptstadt Europas“ und sind Teil des Kulturhauptstadtjahres Chemnitz 2025. Eintrittskarten kosten 10, ermäßigt 7 Euro. (fp)