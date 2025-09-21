Kleinwaltersdorf: Altweibersommer kommt super an

Freiberg
Der Altweibersommer im Freiberger Stadtteil Kleinwaltersdorf erlebte am Wochenende seine 29. Auflage.
Tolles Wetter, tolle Stimmung: Der Kleinwaltersdorfer Altweibersommer hat am Wochenende seine 29. Auflage erlebt. Die Organisatoren hatten sich wieder mächtig ins Zeug gelegt. Einer der zahlreichen Höhepunkte war die Aufführung der Altweibermühle mit dem Stück „Kleinwaltersdorf zwischen Frust und Lust“ – musikalisch begleitet von der...
