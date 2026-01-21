Klezmer, Fasching und Folklore: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen

Der mittelsächsische Veranstaltungskalender bringt am kommenden Wochenende jede Menge Farbe in den tristen Januar. Wir haben vier Vorschläge für Sie zusammengestellt.

Jugendfasching in Penig: Etwas eher als anderswo wird in Penig in die Faschingssaison gestartet. Schon am Samstag sind die Teenager ab 18.30 Uhr zu „ihrer“ großen Sause im Kultur- und Schützenhaus eingeladen. „Es gibt alkoholfreie Cocktails, die passende Musik und natürlich Auftritte verschiedener Gruppen des Faschingsclubs“,...